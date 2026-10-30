Последни часове за агитация! България влиза в решаващия балотаж

България навлиза в последните часове на президентската кампания преди решаващия балотаж в неделя, 1 ноември. Днес е последният ден, в който кандидатите за държавен глава Илияна Йотова и Андрей Гюров могат да отправят политически послания и да призовават избирателите за подкрепа. Точно в полунощ предизборната агитация приключва, а утре настъпва денят за размисъл. В неделя българите ще определят кой ще бъде седмият президент на страната.

Последен ден за политически послания

Двете кандидатпрезидентски двойки разполагат с оставащите часове до полунощ, за да приключат кампаниите си. След това влиза в сила забраната за политическа агитация, която важи както през съботния ден за размисъл, така и в самия изборен ден.

Балотажът противопоставя Илияна Йотова и Андрей Гюров, които достигнаха до втория тур на президентските избори. Избирателите ще трябва да направят своя окончателен избор между двамата претенденти за държавния пост.

Секциите отварят в 7 часа

Гласуването в неделя започва в 7 часа сутринта и по правило приключва в 20 часа. Ако пред изборните помещения има чакащи граждани, изборният ден може да бъде удължен до 21 часа, за да могат те да упражнят правото си на глас.

Българите зад граница също ще участват в определянето на новия държавен глава. Заради часовите разлики първи до урните ще застанат сънародниците ни в Нова Зеландия.

Последни ще приключат изборните секции в американските щати Калифорния и Невада, където гласуването ще продължи часове след затварянето на секциите в България.