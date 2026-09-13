Иван Христанов: Президент не се измисля вчера, аз се боря за балотаж
Той противопостави 15-месечната си подготовка на по-късно появили се кандидатури и заяви, че България има нужда от силен държавен глава
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Той противопостави 15-месечната си подготовка на по-късно появили се кандидатури и заяви, че България има нужда от силен държавен глава
Над 6,5 млн. избиратели избират между 24 формации, с по-малко секции в чужбина
Коалицията е носител на нормалност и здрав разум в политиката, които трябва да заменят езика на омразата и безплодното противопоставяне
Коалицията влиза в кампанията с икономически акцент и призив за повече конкретика
Агитацията тръгва от днес, със забрани за анонимни материали и политическа реклама в търговски формати
Депутатите приключват заседанията преди старта на предизборната надпревара
Партиите подреждат листите си, а ЦИК въвежда нов ред за смяна на членовете на СИК
Служебният премиер е само началото, истинската битка ще е в калта
Тръгваме с протегната ръка към хората, заяви водачът на листата
ДПС се очисти от деребеите и стартира Ново начало. БСП скъса с модела "Нинова"
Изборите за президент на Русия ще се проведат в рамките на три дни, от 15 до 17 март
Всички заявиха, че страната се нуждае от стабилно правителство за излизане от кризите
Левски не е нито на партиите, нито на отделните обществени групи
Икономическите теми тревожат хората, а те много малко присъстват в кампанията
Над 2500 блока сме санирали, има градове като Благоевград, които са 100% санирани
Десислава Атанасова е водач в листите на коалицията ГЕРБ-СДС в Разград и Русе
Има всички предпоставки за политическа конфронтация в предизборната кампания
В 00:00 ч. днес официално започна кампанията за предсрочните парламентарни избори
Ние се намираме в косвена война, заяви Цветанка Андреева
Посланията са насочени не към хората, а към другите политически субекти