Край на кампанията. Милиони българи пред решаващ вот в неделя

В полунощ на 17 април приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, сочи хронограмата на Централната избирателна комисия. Само два дни остават до началото на изборния ден, в който над 6,5 млн. българи ще могат да дадат своя глас.

Избирателите ще избират между 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции. Вотът ще се проведе при засилено внимание към организацията както в страната, така и зад граница.

Избиратели

Окончателният брой на имащите право на глас е 6 575 151 души, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. Ограничение да гласуват имат 9525 души, поставени под запрещение, 4311 души с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“, както и 577 души с издадено удостоверение за гласуване на друго място - сред тях кандидати, наблюдатели и членове на изборната администрация.

Избирателни секции

В страната ще се гласува с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 секции вотът ще бъде само с хартиени бюлетини, обяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Във всяка секция е предвидена по една машина, а 172 ще бъдат подвижните секции. Около 11 650 секции ще бъдат оборудвани с видеонаблюдение.

Адресите на секциите и броят на избирателите в тях са достъпни чрез новата интерактивна електорална карта на сайта на ЦИК. От „Информационно обслужване“ посочиха, че чрез нея може да се проследи в реално време активността - колко души са гласували, колко от гласовете са действителни и колко не.

Вотът в чужбина

Извън страната ще бъдат разкрити 493 избирателни секции в 55 държави, което е значително по-малко спрямо предходния вот на 27 октомври, когато те бяха 719 в 57 държави. В 130 избирателни секции в 20 държави ще има възможност за гласуване с машини.

Най-сериозното намаление на секциите е в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция и САЩ, където общо са с 254 по-малко. Причината е в промените в Изборния кодекс, приети в началото на годината, които ограничават броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз до максимум 20. Росица Матева уточни още през март, че именно тези три държави са най-засегнати от новите правила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com