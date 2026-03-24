Биков очерта сблъсъка преди вота и посочи основния опонент на ГЕРБ-СДС

По-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори на 19 април политическите формации започват да очертават по-ясно своите позиции и потенциални партньорства. В този контекст кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Тома Биков определи „Прогресивна България“ на Румен Радев като основен опонент в настоящата кампания. Според него в предизборния дебат трябва да има повече конкретика и ясно формулирани решения. Изказването му идва на фона на засилваща се политическа активност преди вота.

Политически опоненти и кампания

Тома Биков заяви, че новата формация, свързвана с президента Румен Радев, влиза в кампанията с редица обвинения, но без достатъчно конкретни предложения. По думите му акцентът върху общи формулировки като борба с олигархията не е достатъчен, ако не е подкрепен с конкретни политики и мерки. Той подчерта, че в предизборния дебат трябва да има яснота по отношение на решенията, които се предлагат на избирателите.

Икономически приоритети на ГЕРБ-СДС

Според Биков коалицията влиза в изборите с фокус върху икономиката и управлението. Той посочи, че програмата включва мерки за ограничаване на бюджетния дефицит, намаляване на регулациите и по-широко участие на частния сектор в инфраструктурни проекти. Като пример бяха дадени възможностите за концесии и публично-частни партньорства при изграждането и поддържането на пътища и мостове.

Подход към корупцията и управлението

В изказването си Биков отбеляза, че борбата с корупцията според него следва да се води чрез ограничаване на административния натиск и намаляване на ролята на човешкия фактор там, където това е възможно. Той изрази позиция, че институционалните решения и конкретните политики са по-ефективни от общите политически послания.

Връщането на Владислав Горанов

Биков коментира и включването на бившия финансов министър Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС. По думите му Горанов има ключова роля за процесите по присъединяване на България към еврозоната и Европейския банков съюз. Той определи връщането му като логична стъпка и заяви, че не вижда проблем в това, че името му фигурира в списъка „Магнитски“.

Съдебна реформа и политически диалог

По темата за съдебната система Биков заяви, че партията е готова да участва в процеса по избор на нов Висш съдебен съвет. Той подчерта, че за подобно решение е необходимо широко политическо съгласие и мнозинство от две трети в парламента. Според него диалогът между политическите сили е ключов за постигането на такъв резултат.

Оценка за политическата ситуация

В заключение Биков посочи, че страната се намира в сложен и динамичен период, който изисква стабилност и стратегически решения. По думите му основната задача на бъдещото управление ще бъде да осигури предвидимост и ефективност в условията на променяща се среда.

