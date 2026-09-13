Биков очерта сблъсъка преди вота и посочи основния опонент на ГЕРБ-СДС
Коалицията влиза в кампанията с икономически акцент и призив за повече конкретика
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Коалицията влиза в кампанията с икономически акцент и призив за повече конкретика
Обърна се към опонентите си и ги изненада с реч
Нестардантно решение на гербаджията
Коментира новите си опоненти
Служебните министри са опоненти на ГЕРБ
Протест съпроводи откриването на третата линия на метрото в София, съобщава БНР.
Той откри традиционния Областен семинар на бургаската структура на партията
Владиката готов да стои на палатка, докато го пуснат Пловдивският митрополит Николай ще влезе във владение в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" на 11...