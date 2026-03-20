Официално. Започна кампанията за предсрочните избори

Официалната предизборна кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април започна в полунощ. Тя се открива днес, 20 март, и ще продължи до 24:00 часа на 17 април. Кампанията се води на български език, като участниците имат свобода на изразяване и агитация в различни форми. Правилата за провеждането й са разписани в Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.

Агитацията може да се осъществява чрез събрания, митинги и чрез доставчици на медийни услуги. Това включва печатни издания, електронни медии, онлайн новинарски сайтове и информационни агенции. Социалните мрежи и личните блогове не попадат в категорията на медийните услуги и не подлежат на регулация в рамките на кампанията.

Изборният кодекс забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред. Забранено е също публикуването и разпространението на анонимни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, собствеността или безопасността на движението, както и такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Ограничения има и по отношение на съдържанието на агитационните материали - не се допуска използването на герба или знамето на България или на чужда държава, както и на религиозни символи. Всеки материал трябва ясно да посочва от чие име се издава и да съдържа текста, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Агитация не може да се извършва чрез държавния и общинския транспорт, нито в държавни и общински учреждения, институции, предприятия или търговски дружества с над 50 процента държавно или общинско участие. Забранено е и използването на търговска реклама за политически внушения в полза или вреда на участници в изборите.

Контролът върху правилното поставяне на агитационни материали е в правомощията на районните избирателни комисии, които разглеждат жалби по време на кампанията. При нарушения, засягащи повече от един изборен район, Централната избирателна комисия може да разпореди премахването или изземването на материалите.

