Александър Симов: БСП е извън парламента, но не и извън политиката

БСП остава извън парламента след изборите, но това не означава край за партията или за левицата в България, декларира в интервю за БНР Александър Симов от Националния съвет на БСП. По думите му резултатът е тежък, но дава шанс за сериозна вътрешна равносметка и промяна.

Той подчерта, че подобен сценарий е изглеждал немислим преди година, но постепенно се е превърнал в реална опасност. Според него причините са натрупани във времето.

Симов посочи, че партията е допуснала редица грешки и политически компромиси, които са довели до сегашния резултат. Като ключови фактори той открои конфликта с Румен Радев и последвалото му навлизане в активната политика, както и участието на БСП в управлението на ГЕРБ.

Той определи ситуацията като „болезнена цена“, която партията плаща, но добави, че подобни кризи понякога са неизбежни, за да започне възстановяване. По думите му БСП традиционно понася по-тежки последици за грешките си и сегашният резултат е доказателство за това.

Симов защити Крум Зарков и отхвърли възможността той да бъде посочен като основен виновник. Според него проблемите на партията са дълбоки и не могат да се решат чрез смяна на едно лице. Той дори смята, че със своето участие Зарков е ограничил още по-сериозен срив.

По думите му именно настоящото ръководство има потенциал да търси път към възстановяване на доверието. В същото време той подчерта, че силният резултат на Прогресивна България създава очаквания за управление и отговор на натрупаните обществени проблеми.

Симов е категоричен, че новата формация не може да замести левицата в дългосрочен план. Според него българската лява политическа култура остава жива и БСП има шанс да се върне на политическата сцена след необходимите промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com