Гюров изяде първите предизборни шамари
Някакви хора го ухажват, той се дърпа - не е мъжко, каза политологът Росен Стоянов
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Някакви хора го ухажват, той се дърпа - не е мъжко, каза политологът Росен Стоянов
Историкът доц. Светослав Живков и журналистът Александър Симов се скараха в ефир
Грешки, компромиси и сблъсък с Радев довели до срива, партията търси нов път
Те предупреждават, че натрупаното напрежение може да се обърне срещу него
След остър вътрешен дебат социалистите избраха Крум Зарков
Той припомни решението на Конституционния съд (КС) за референдума за еврото.
16 леви партии отиват заедно на избори
Александър Симов и Асен Генов в страшна престрелка
Социалистът каза какво правителство би подкрепила соцпартията
Нищо не е било наред, нищо не е било договорено, категоричен е социалистът
Изчегъртването не се състоя, политически кабинет няма да бъде приет, каза Александър Симов
Изборът на БСП е очакван, заяви Александър Симов
Ние сме единствената партия, която никога не е колаборирала с ГЕРБ, каза Александър Симов
Нека не се фиксираме върху различията, а върху това, което ни обединява, казва Александър Симов
Александър Симов е категоричен, че трябва да се представят имена и доказателства
Ето позицията на Александър Симов
Няма как с десни инструменти да постигнеш леви цели, категоричен е социалистът
БСП търси за разговор партиите, които искат промяна, заяви соцдепутатът
БСП изправя срещу тях острието си Александър Симов
С царския жест за Бузлуджа Борисов опипва почвата за коалиция с БСП АБВ трябва да ги пожертва, ако иска да преговаря с "Позитано", казва Александър С...