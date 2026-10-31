Решаващият ден! Балотажът за президент

Решаващ ден за България. Страната избира на балотаж новия си държавен глава - Илияна Йотова или Андрей Гюров.

Българите в Нова Зеландия вече гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент. Изборният ден зад граница започна в 20:00 часа българско време в събота, 31 октомври, с отварянето на секцията в Окланд. Последни ще приключат гласуването сънародниците ни на западното крайбрежие на САЩ – в 6:00 часа сутринта в понеделник, 2 ноември, българско време.

Така вотът извън страната ще продължи в продължение на около 34 часа заради часовите разлики. На втория тур българските граждани могат да упражнят правото си на глас в секции в общо 60 държави.

Над 6,5 милиона имат право на глас

Общо 6 584 025 български граждани са включени в данните за избирателите с право на глас според ГД ГРАО. Това е броят, посочен от Централната избирателна комисия при обявяването на окончателните резултати от първия тур.

На 25 октомври до урните отидоха 1 525 034 души. Избирателната активност към края на изборния ден достигна рекордно ниските 22,98%.

60 държави отварят врати за българския вот

Българските граждани зад граница могат да гласуват в разкритите от държавата секции, независимо дали са подали предварително заявление. Тези, които не са включени в предварителните списъци, попълват декларация пред секционната избирателна комисия, че отговарят на условията за гласуване и няма да упражнят правото си на вот на друго място.

В първия тур бяха разкрити 613 секции в 60 държави. Най-много бяха във Великобритания, Турция, Германия, Испания и САЩ. В Обединеното кралство бяха осигурени 82 секции, в Турция – 78, в Германия – 70, в Испания – 67, а в Съединените щати – 44.

За втория тур адресите трябва да бъдат проверявани предварително, тъй като на някои места има промени в организацията между двата изборни дни. Информацията е публикувана в изборната рубрика на Министерството на външните работи.

Проблем с бюлетините в три града в Австралия

Подготовката за балотажа зад граница премина и с логистични затруднения. Поради краткия срок между двата тура бюлетините не са доставени навреме до три секции в Австралия – в Аделаида, Бризбейн и Мелбърн. Министерството на външните работи е уведомило ЦИК, която е дала указания на съответните секционни комисии за организацията на гласуването.

От външното министерство съобщиха, че секциите в Европа са осигурени и готови за изборния ден, а продължава работата по логистиката в САЩ и Канада, включително по доставянето на машините и изборните книжа.

Кога приключва гласуването в България

В неделя, 1 ноември, избирателните секции в страната ще отворят в 7:00 часа и ще работят до 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции. Избирателите могат да гласуват и с хартиена бюлетина.

Днешният 31 октомври е ден за размисъл. Предизборната агитация е забранена както в него, така и в самия изборен ден. Ограниченията важат и за огласяването на социологически данни за резултатите преди края на гласуването.

Докато в България изборният ден ще започне в неделя сутрин, в другия край на света българският вот вече е в ход. А последните секции ще затворят едва когато у нас настъпи понеделник.