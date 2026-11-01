Изненади в началото на изборния ден, ЦИК обяви как върви балотажът

Всички избирателни секции в България са отворили врати за днешния балотаж за президент и вицепрезидент, въпреки проблемите с електрозахранването в няколко района на страната. Това съобщи говорителката на Централната избирателна комисия Стоянка Балова на първия брифинг за изборния ден.

На отделни места гласуването е преминало към хартиени бюлетини, а в други машините продължават да работят на батерии. Към момента в ЦИК няма постъпили жалби и сигнали за нарушения, а право на глас на втория тур имат над 6,5 милиона български граждани.

Всички секции са отворени

Изборният ден започна точно в 7 часа тази сутрин и по график трябва да приключи в 20 часа. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, гласуването може да бъде удължено до 21 часа.

„Изборният ден за президент и вицепрезидент започна в 7 часа и ще продължи до 20 часа. Ако има чакащи избиратели пред секциите, може да бъде удължен до 21 часа. Няма неотворени секции в днешния ден. На места има проблеми с тока“, заяви Стоянка Балова.

Според информацията на ЦИК възникналите технически затруднения не са попречили на откриването на секциите. В някои от засегнатите населени места обаче се е наложило гласуването да продължи при променени условия.

Аварии оставиха секции без ток, на места гласуват на хартия

Един от най-сериозните проблеми в началото на изборния ден е бил в община Сливница, където електрозахранването е прекъснало на територията на цялата община. Впоследствие аварията е била отстранена и подаването на електричество е възстановено.

Проблеми с тока са регистрирани и в Мало Конаре, в две секции в Силистра, както и в село Дубровница, област Пазарджик. В засегнати секции се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В област Кърджали електрическа авария е възникнала в селата Мост и Черешница. Там обаче изборният процес продължава с машини, които работят на батерии, съобщи говорителката на ЦИК.

Близо 60 членове на комисии са сменени в един район на София

Стоянка Балова съобщи и за множество промени в съставите на секционните избирателни комисии през последните дни. Най-голям е броят им в 24-и район на София, където от сряда досега са сменени близо 60 членове на комисии.

Промени в съставите са направени също в Габрово, Ловеч, Враца, Плевен, Разград и Търговище. Според ЦИК тези смени не са попречили на нормалното започване на изборния ден и работата на секционните комисии.

Няма жалби, ЦИК е предприела допълнителни мерки

На първия си брифинг за балотажа Централната избирателна комисия съобщи, че до този момент не са постъпили жалби и сигнали за нарушения. Комисията е предприела и допълнителни организационни мерки за провеждането на втория тур.

„Жалби и сигнали все още няма постъпили към ЦИК. ЦИК е предприела допълнителни мерки за гарантиране на нормалното протичане на изборите на втория тур. Комисията изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии“, заяви Стоянка Балова.

Указанията са изпратени преди провеждането на балотажа, за да се осигури нормалната организация на изборния процес в страната.