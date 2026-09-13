Българите в САЩ гласуваха масово при намален брой секции
Около 3500 души в Чикаго региона, ПП-ДБ води пред Прогресивна България
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Около 3500 души в Чикаго региона, ПП-ДБ води пред Прогресивна България
Въпреки трудностите активността остава висока
Ако се наложи вотът продължава и след 20 часа, каза говорителят на ЦИК Росица Матева
От 223 гласували, "за" бяха 126
„Възраждане“ прокара ограничението, диаспората вижда удар по избирателните си права
Да се приеме, че резултатът при това положение е "нула" е фикция, която не е предвидена в закона
На няколко места е имало случай на неявил се член на комисия, но това не попречи на нормалното отваряне на секциите
Трите държави с най-много секции зад граница са Турция, Великобритания и Германия
Няма да има избирателни секции в Тел Авив и в Бейрут. Това каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия Цветозар Томов на редовния брифи...
Къде ще гласуват нашенците там
Решението е несправедливо, ядосват се изселници
Гръцките медии мече информираха, че в България днес се избира и парламент
Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори - общо 13, секциите в арестите ще са 12
Във всички секции на територията на Канада гласуването е било успешно и нормално
Нашенците зад граница могат да упражнят правото си на глас в 61 държави в 737 секции
Говори Росица Матева
Свързано е с реда за образуване на секции за гласуване
Не се очакват никакви затруднения пред сънародниците ни
Сънародниците ни искат стабилно правителство и сигурност
Във ведомството вече са получени бюлетините и изборните книжа