В Лондон чакат с часове, една секция замени осем

Огромни опашки, недостиг на технически ресурси и ескалиращо недоволство белязаха изборния ден в британската столица. Една от най-критичните точки се оказа секцията в квартал "Уимбълдън“, където стотици българи бяха принудени да чакат часове наред, за да упражнят правото си на глас.

Добромир Трифонов изпрати снимки до Plovdiv24.bg от мястото на гласуването. Пловдивчанинът живее от дълги години в столицата на Великобритания, но остава активен участник в живота на българската общност там и следи отблизо политическата обстановка в България. Той е и председател на местната секционна избирателна комисия.

Още от ранните часове на деня пред секцията в "Уимбълдън“ се е образувала дълга опашка от желаещи да упражнят правото си на глас. До момента през изборното помещение са преминали над 600 души, а чакащите споделят, че престоят им достига поне един час.

"Средно на час преминават около 100 души. Разполагаме само с една машина, а повечето хора предпочитат да гласуват машинно. Очакваме около 2000 души да гласуват в тази секция. Осигурени са само две ролки“, коментира той за Plovdiv24.bg.

Секцията в квартала е единствена и обслужва територия, обединяваща осем предишни секции и голяма част от Южен Лондон. Според живеещи там българи е било необходимо да бъде открита поне още една секция в района, за да се избегне струпването и затрудненията в изборния ден.

Въпреки трудностите, активността остава висока, а членовете на СИК работят под максимално напрежение, за да осигурят нормален ход на изборния процес до официалното приключване на деня.





