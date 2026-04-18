Важна новина за гласуването на българите в чужбина

Ден преди парламентарния вот Централната избирателна комисия увери, че подготовката в страната и в чужбина върви по план, въпреки отделни проблеми с бюлетини и опасения за дълги опашки в секциите извън България.

Говорителят на ЦИК Росица Матева коментира пред bTV, че най-сериозните затруднения се очакват във Великобритания, където секциите са значително по-малко в сравнение с предишни избори.

„Ще видим утре. Надяваме се да успеят“, каза тя по повод въпроса дали всички български граждани във Великобритания ще могат да упражнят правото си на глас.

По думите на Матева секциите в чужбина са разкрити по предложения на дипломатическите и консулските представителства, които най-добре познават разпределението на българските общности.

Тя обясни, че когато избирателят вече фигурира в списъка, процесът е по-бърз, защото не се попълва декларация на място.

„Когато лицето фигурира в избирателния списък, то не подава декларация извън страната, не го дописва секционната избирателна комисия и процесът на гласуване става по-бързо“, каза Матева.

За българите, които не са подали предварително заявление, също има възможност да гласуват.

„Всички български граждани, които се намират извън страната в изборния ден, могат да гласуват, стига да има секционна комисия в мястото, в което се намират“, подчерта тя.

ЦИК напомни, че изборният ден може да бъде удължен с не повече от един час, ако в 20:00 ч. пред секцията все още има чакащи избиратели.

„Може да се удължи във всяка отделна секция според това дали пред помещението на секционната избирателна комисия в 20 часа има избиратели“, каза Матева.

Тя уточни, че ако комисията прецени, че всички чакащи не могат да гласуват в рамките на допълнителния час, ще бъдат допуснати само толкова, колкото реално могат да упражнят вота си до 21:00 ч.

Сред основните проблеми в последните дни се оказаха технически дефекти в част от хартиените бюлетини.

