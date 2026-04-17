"България може“ е послание. Името казва всичко.

Тази партия се роди от една идея – и е доказателство, че в България действително могат да се създават политически субекти, които не зависят от интересите на един олигарх или на чужд властови център, а от готовността на хората, които милеят за страната.

Това са хора, които са инвестирали много в своето развитие – като личности, като професионалисти и като граждани на България – и които искат да участват в процеса на вземане на решения за това как да живеем в българското общество.

„България може“ е млада организация, която се изгражда отдолу нагоре и въвлича гражданите на Република България в процеса на определяне на съдбините на нашата родина.

Самото ѝ съществуване е доказателство, че има достойни и смели хора, които не се страхуват да казват истината – както на нашите могъщи съюзници, така и на нашите противници, както и на всички, които застрашават националния и икономически интерес на България.

Основната ни мисия е да защитим това, което обичаме. А когато защитиш това, което обичаш, можеш и да надграждаш – като използваш потенциала на хората, привличаш инвестиции и превръщаш България в по-сигурно място.

По този начин се създават условия за развитие на иновациите, предприемчивостта и доброто, както и възможност потенциалът на всеки един гражданин да се реализира.

За нас това са първи парламентарни избори – и голямо предизвикателство като организация.

Нашата цел в тези избори е да достигнем до максимален брой хора, да сплотим екипа си и да направим посланието си ясно, разбираемо и вдъхновяващо за българите, които за съжаление са загубили надежда.

Примерът, че вървим по този бавен и труден път, е нашето най-силно оръжие.

Имаше много скептици – дали изобщо ще се регистрира такава партия, дали ще оцелее, дали ще успее да участва в изборите, дали ще се регистрира във всички избирателни райони.

Още в първия ден на кампанията бяхме ударени – цензурирани във Facebook, а страницата на нашия лидер, Кузман Илиев, беше изтрита. Имаше съмнения дали ще се изправим отново, дали ще продължим или ще се откажем.

Както виждате, на всеки етап от създаването на тази партия ние постигнахме малки победи – резултат от мъжеството, смелостта и волята на хората в „България може“.

Втората ни основна мисия е да покажем на българските граждани, че съществува нова визия за това какви политици трябва да участват в процеса на вземане на решения.

Става дума за създаване на изцяло нова вълна от граждани – хора, които влизат в политиката не заради лични облаги или кариера, а водени от мисията да бъдат добри българи, достойни общественици и личности с висок морален стандарт.

Тези избори са само началото.

Оттук нататък ще се придържаме към нашето мото – да стоим в истината и да се борим българите да бъдат добре информирани: да познават рисковете, но и да виждат работещите решения, чрез които България първо да бъде защитена, а след това да се развива.

Нашата най-голяма сила е съчетанието между непримиримост и смирение. Ние знаем колко важен е личният пример и вярваме, че с това, което правим, ще вдъхновим и други – хора, които могат да бъдат полезни на България във всяка професия и във всяка сфера.

Те са добре дошли да се присъединят към „България може“ и да подкрепят каузата с всички възможни средства.

Пред България има прекрасно бъдеще и огромен потенциал, но и реални трудности, за които трябва да сме напълно наясно.

Основните стълбове, върху които стъпваме, са свободата на икономиката и предприемчивостта на българите, създаването на собствени стратегически ресурси – особено в енергетиката – и обезпечаването на националното производство.

Във външната политика отстояваме позицията, че България трябва да бъде разумна и независима – да не се въвлича в чужди конфликти, от които не печели, да поддържа мирни търговски отношения и да бъде стълб на диалога и разума, а не на войната и разрушението.

И накрая – най-важното за нас: ще направим всичко по силите си, а останалото оставяме в Божиите ръце. Вярваме, че Той промисля най-доброто за всеки един от нас.

Разчитаме на вашата подкрепа на изборите на 19 април с номер 19, за да покажем, че в България има хора достойни, смирени и готови да се трудят и да жертват личния си комфорт в името на това да съхранят и развият онова, което всички ние обичаме и наричаме България.

