Ивайло Чорбов: Държавната администрация трябва да бъде прозрачна, ефективна и в услуга на гражданите

Кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за 23 МИР – София, Ивайло Чорбов, представи визията си за реформи в държавната администрация, насочени към по-голяма прозрачност, ефективност и по-добра връзка между институциите и гражданите.

Според него държавната администрация е ключовият механизъм, който свързва политическото ръководство с обществото. Тя се състои от две основни части – политическа администрация, която се назначава от управляващите, и постоянна администрация, изградена от експерти.

„Ефективното управление изисква добро взаимодействие между политическото ръководство и експертния състав. Ръководителите на институции трябва да създадат условия за обективно и пълно предоставяне на информация, за да могат да вземат информирани решения“, посочва Чорбов.

Той подчертава и необходимостта от по-голяма яснота за гражданите относно структурата и функциите на администрацията. Според него всяко ведомство следва да осигури видима и достъпна информация за своята организационна структура, включително длъжности, отговорности и компетентности.

„Гражданите трябва ясно да знаят към кого да се обърнат и кой носи отговорност за конкретни административни дейности. Това може да се постигне чрез публично представена и разбираема организационна структура във всяка институция“, допълва той.

Като част от предложенията си Чорбов поставя и въпроса за децентрализация на държавната администрация чрез изнасяне на отделни звена или цели министерства извън столицата, с цел по-равномерно регионално развитие и по-добра достъпност на административните услуги.

В по-дългосрочен план от „Възраждане“ предвиждат и структурни промени в изпълнителната власт, включително създаване на по-устойчив и постоянен административен модел, което предполага и необходимост от конституционни реформи.

От партията подчертават, че модерната държавна администрация трябва да бъде прозрачна, отговорна и изцяло ориентирана към нуждите на гражданите и обществото.

Ивайло Чорбов е кандидат за народен представител от “Възраждане” за 23 МИР - София с преференция 103.

“Възраждане” е с номер 8 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com