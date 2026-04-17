Напрежение преди гласуването. Българи на Острова са бесни

Напрежение сред сънародниците ни и намален брой изборни секции и в Лондон. На предходните парламентарни избори е имало 112 секции, а сега ще има само 28.

Посолството ни в столицата на Великобритания е рекордьор със 7 секции, но се очакват сериозни опашки в изборния ден.

Припомняме, че по предложение на „Възраждане” беше приет закон, ограничаващ до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз.

Това важи за броя на секциите в страни с голяма българска диаспора като Турция, Великобритания и САЩ.

