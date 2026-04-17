Общество

Напрежение преди гласуването. Българи на Острова са бесни
17 апр 26 | 21:55
1380
Стандарт Новини

Напрежение сред сънародниците ни и намален брой изборни секции и в Лондон. На предходните парламентарни избори е имало 112 секции, а сега ще има само 28.

Посолството ни в столицата на Великобритания е рекордьор със 7 секции, но се очакват сериозни опашки в изборния ден.

Припомняме, че по предложение на „Възраждане” беше приет закон, ограничаващ  до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз.

Това важи за броя на секциите в страни с голяма българска диаспора като Турция, Великобритания и САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Стандарт Новини
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Бай ОНЯ
преди 42 минути

И това е много. За държави в ЕС гласуването трябва да е САМО в дипломатически и консулски представителства. За държави ИЗВЪН ЕС не трябва да има гласуване или да се ограничи пак до дипломатически и консулски представителства. Българите СА в България и гласуват в България. Който му е мила България ще намери начин. А емигрантите са полу-българи (а доста въобще не са българи). Като искат да гласуват - да заповядат в България.

Откажи