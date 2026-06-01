Супербурята настъпва. 8000 мълнии за час, 8 града под заплаха

Супербурята вече навлезе в България. Осем наши градове са под заплаха. Силни пориви на вятъра със скорост до 70-75 км/ч връхлетяха района на Кула, но основната структура на циклона премина по на юг - към Грамада и Белоградчик.

В момента стихията се движи на изток, като в следващите два часа се очаква да достигне Бойчиновци, Лом, Вълчедръм, Кнежа и Плевен. Паралелно с това мощни купесто-дъждовни облаци се развиват и над Софийското поле.

По-рано от Meteo Balkans предупредиха, че към страната се приближава огромна мезо-конвективна система с изключително висока гръмотевична активност - в ядрото на бурята бяха регистрирани около 8000 мълнии само за час. Ситуацията остава динамична.

