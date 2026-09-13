Супербурята настъпва. 8000 мълнии за час, 8 града под заплаха
Силни пориви на вятъра със скорост до 70-75 км/ч връхлетяха района на Кул
Следете всички новини, анализи и коментари за Северозапад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Силни пориви на вятъра със скорост до 70-75 км/ч връхлетяха района на Кул
Докато Северозападът се подготвя за студовете, дървеният огън се превръща в лукс, а не в спасение
Градушката с големината на орех унищожи ниви
С над 4,7 млн. лв. са обновени исторически и природни обекти, туристи учат тъкане на чипровски килими и изработване на кукерски маски
Той е единствен по рода си на Балканския полуостров
Кандидатът на партия ГЕРБ взима трети мандат в града
Обявено е бедствено положение
Сумата, с която разполага Междуведомствената комисия, е крайно недостатъчна
Заради проливните дъждове имаше и план за евакуация на хората по поречието на р. Огоста
Ето какво става в Северозапада
Грижата е за опазване на сигурността на засегнатите от наводненията
В кризисни времена ДПС действа отговорно. България има нужда от коалиция, каза Карадайъ
Предвижда 100 млн. лв. държавни инвестиции ежегодно
БСП предлага всяка година да се инвестират по 100 млн. лева в региона
Почти всички линии от областните центрове към останалите населени места в Северозапада също са спрени
В Делейна се надпиват с вино от сламка
При раждането на Млада Бога дърветата се поклонили и спрели да шумят с листата си
Старците искат прости неща – път към гробищата, пенсионерски клуб, автобус
Модата завладя Северозапада, 5000 се събират за „Када кум прасе и ти вречу” в Чупрене
Обстановката в Северозападна България се нормализира днес. Снощи са възстановени всички електропроводи и няма селища с нарушено електрозахранване. Тов...