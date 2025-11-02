Мирише на зима и на скъпи дърва. 150–170 лева за кубик

С наближаването на зимата цената на дървата за огрев отново тревожи хиляди български семейства. В Северозападна България вече „мирише на зима“, но много хора още не са се снабдили с нужните кубици. Цените стигат до 170 лева за кубик, а отоплението на дърва, което някога беше най-достъпното, вече се оказва почти толкова скъпо, колкото токът и газът.

Студът идва, а топлината струва все повече

В Монтана и околните села дървопреработвателните складове все още приемат заявки, но търсенето видимо спада. Търговците отчитат, че всяка година интересът намалява с около 30%. „За момента има търсене, но заявките се забавят заради дъждовете“, обяснява един от тях пред Нова телевизия.

Въпреки по-слабата активност, цените не падат – кубик нарязани и нацепени дърва струва между 150 и 160 лева, а на някои места достига и 170. Разликата идва от произхода – дали дървесината е от държавно горско стопанство или от частни гори. Най-търсени са традиционните видове: дъб, цер, габър и акация, но според търговците отоплението на дърва вече не е икономичното решение, което беше някога.

Живот с печка и спомени

За хиляди възрастни хора обаче алтернатива няма. 75-годишната Цветана от село Благово и съпругът ѝ вече са запалили печката в началото на октомври. „Това ни е вариантът да се отопляваме, защото ние сме възрастни хора“, казва тя. Семейството се нуждае от 10 до 12 кубика дърва, които подготвя само. Тази година са платили по 110 лева за кубик, но споменът от миналата зима, когато токът спира за цяла седмица, още е жив.

„Без печката на дърва нямаше как да се стоплим. Топлината е съвсем друга. Както казват старите хора – огънят с медец“, усмихва се Цветана, но тревогата ѝ личи. За нея пламъкът в печката е не само уют, а гаранция за оцеляване.

Топлина на ръба на достъпността

Докато цените на дървата растат, все повече хора започват да преосмислят начина си на отопление. Според експертите, разходите за дърва вече се доближават до тези за ток и газ, а при по-малки домове дори ги надвишават. „Отоплението на дърва вече не е по-евтино от това на ток или газ“, казва търговецът от Монтана.

Но за хората в селата, далеч от газови връзки и с ограничени доходи, дървата остават последното реално спасение от студа. И ако тази зима отново бъде дълга и сурова, за мнозина въпросът няма да бъде колко топло ще е у дома, а дали изобщо ще има огън в печката.

