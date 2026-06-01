До края на годината! Всеки европеец с нов паспорт

До края на 2026 г. държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят портфейли за цифрова самоличност за всеки гражданин, пребиваващо лице и предприятие. Но какво всъщност означава този цифров портфейл?

Европейският портфейл за цифрова самоличност (електронна самоличност) ще даде възможност на потребителите за достъп до публични и частни услуги онлайн и офлайн, за съхраняване и споделяне на цифрови документи и за създаване на обвързващи подписи. Това става ясно от официалния сайт на Европейската комисия.

Какви ползи имат гражданите?

Ползите от европейския портфейл за цифрова самоличност са многобройни, например:

по-лесен достъп на гражданите до обществени и частни услуги

личните данни са защитени, тъй като потребителите споделят само необходимото

подобрена киберсигурност благодарение на строги стандарти за сигурност

публичната администрация и предприятията ще могат по-ефективно да предотвратяват измами

по-малко администриране и по-ниски разходи за автентификация на клиента за предприятията

Всеки може да използва цифрови услуги благодарение на сигурен електронен достъп.

Такъв тип портфейл е необходим, защото услугите от публичния и частния сектор все повече се предлагат онлайн и необходимостта от сигурност става все по-необходима.

Гражданите трябва да могат да носят със себе си своята цифрова самоличност в целия ЕС, като се придвижват безпроблемно през границите, без да губят контрол върху своите данни, като неприкосновеността на личния живот и сигурността са в основата на проекта.

