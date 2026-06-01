Йотова: Трябва да сме близо до децата

Предизвикателствата сред децата ни днес са много – агресия в пандемични размери, зависимости от хазарт, наркотици, телефони, бедност. А мисията ни е да се грижим за тези, които идват след нас – да ги обичаме и да им предадем всичко, което знаем, да им отворим прозореца към бъдещето. Институциите, обществото и родителите трябва да сме силни и заедно в тази задача. Това заяви президентът Илияна Йотова на тържествено събитие, посветено на 80 години от създаването на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, както и на 20-годишнината от откриването на представителството на УНИЦЕФ в България.

Събитието се състоя в централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и на него присъстваха представители на национални и местни власти, дипломатическия корпус, международни организации, партньори на УНИЦЕФ от гражданския и частния сектор. Отбелязването на 80-годишнината се провежда под патронажа на държавния глава Илияна Йотова.

В приветствието си към организаторите от УНИЦЕФ-България и гостите президентът Йотова изтъкна, че в свят, изпълнен с опасности и с конфликти, световната организация връща в ежедневието ни значението на думи като надежда, човечност, справедливост. За нивото на развитие на всяко общество говори грижата към най-уязвимите – за децата, за отхвърлените, за бедните, за тези, които нямат равен старт, заяви Илияна Йотова.

Президентът посочи, че за 20 години УНИЦЕФ със своите проекти е допринесла за по-добри условия за живот на децата. Организацията е един от най-големите помощници на българските институции в подкрепа на най-уязвимите, заяви Илияна Йотова. Президентът открои и неуморните усилия на Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ в България. В последните 5 години ти си видимата и невидимата сила на УНИЦЕФ у нас, обърна се държавният глава към Кристина де Бройн, чийто мандат у нас скоро приключва.

