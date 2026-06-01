Времето прави опасен завой

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Днес преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26° и 31°, в североизточните райони и по Черноморието – между 21° и 25°, за София - около 27°.

Над планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 2 мин. и изгрява в 22 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

