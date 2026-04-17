Разкриха неизвестна причина за смъртта на Кирил Икономов

Един от най-близките приятели на Кирил Икономов – художникът Пенчо Лозанов – призна, че е дълбоко разтърсен от загубата.

„Потресен съм от новината за смъртта на Кирил“, споделя Лозанов. По думите му съдбата е била особено жестока, защото композиторът си е отишъл точно в момент, когато е трябвало да се радва на новородената си внучка.

Двамата се познавали още от ученическите си години. Живели две години заедно в общежитието на софийските училища по музика и рисуване на булевард „Мария Луиза“, а приятелството им продължило цял живот.

Лозанов разказва, че наскоро Кирил Икономов е гостувал в дома му в харманлийското село Иваново. Двамата прекарали няколко часа заедно, снимали се и се разделили с прегръдка.

„Каза ми, че благородно ми завижда за тишината и спокойствието в селото. В София всичко било твърде нервно и забързано“, спомня си художникът.

Композиторът имал и още една мечта – да организира среща на всички свои съученици от пансиона, в който са живели като младежи.

„Беше много ентусиазиран. Казваше, че лично ще се свърже с всички, за да се съберем след толкова години“, разказва още Пенчо Лозанов.

Според близкия му приятел Кирил Икономов е имал сърдечни проблеми още от младостта си. Първата сериозна криза преживял през 1982 година по време на престой в Норвегия.

„Разказвал ми е, че му е прилошало и е паднал. Дори не помнел какво точно се е случило“, споделя художникът.

Няколко години по-късно композиторът получил нова сърдечна криза по време на турне в Кърджалийско. Инцидентът станал в Крумовград, малко преди концерт.

„Трябваше да излезе на сцената за изпълнението на „Конче-вихрогонче“, но прожекторите светнаха, а него го нямаше. После разбрах, че линейка го е откарала и са му поставили системи“, разказва Пенчо Лозанов.

По думите му в онези години Кирил Икономов е бил подложен на сериозно напрежение и стрес, включително заради проблеми около конкурса „Мелодия на годината“.

Близките на маестрото ще го запомнят не само като талантлив композитор, но и като човек с голямо сърце, верен приятел и всеотдаен съпруг.

