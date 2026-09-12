Разкриха неизвестна причина за смъртта на Кирил Икономов
Дълги години е имал сърдечни проблеми
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Дълги години е имал сърдечни проблеми
За курортите е много важно да нямат проблеми с тока и водата, защото трупат негативи и се гонят туристи. Затова в Банско правят всичко, за да осигурят...
Избраният на първи тур кандидат Георги Икономов тържествено положи клетва като кмет на община Банско на първата сесия на общинския съвет. Заседанието...
Банскалии, които живеят на ремонтираната улица „Гоце Делчев" в Банско, поканиха на гости кандидата на ГЕРБ за кмет на общината Георги Икономов. Те се...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Банско Георги Икономов излезе с изявление заради постъпили в щала на партията в курортния град сигнали за предсто...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Банско Георги Икономов излезе с изявление от свое и от името на партията във връзка със зачестилите хулигански пр...
Общината и местният бизнес може да вземат ски зоната на концесия Кметът на Банско Георги Икономов коментира решението на правителството междуведомств...