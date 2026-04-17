Унгария пред нова революция. Мадяр каза решението

Петер Мадяр, който скоро ще ръководи новото унгарско правителство, възнамерява да въведе страната в еврозоната. Планът е това да стане до 2030 г., заяви Андраш Карман, икономически съветник на партията „Тиса“, която спечели изборите и е сочена за следващия финансов министър.

Според него всички необходими условия за прехода от форинта към единната европейска валута могат реално да бъдат създадени в рамките на четири години – тоест по време на мандата на бъдещия кабинет.

„След това може да се вземе положително решение за въвеждане на еврото, а ако нещата вървят добре, това може да се случи дори по-рано“, каза Карман в интервю за RTL. Точната дата, добави той, ще бъде определена след оценка на реалното финансово състояние на страната.

Предишното правителство на Виктор Орбан многократно заявяваше, че Унгария не е готова за еврото, тъй като не е изпълнила критериите от Маастрихт за фискална стабилност, цени и валутен курс. Въпросът за присъединяване към еврозоната се проточи от 2004 г., като Будапеща посочва страх от загуба на способността си да се конкурира и независимата си парична политика като причина за отказа. Някои експерти предложиха времева рамка от пет до шест години.

Еврото в момента е официалната валута в 21 страни от ЕС. Освен Унгария, Дания, Румъния, Полша, Чехия и Швеция запазват свои собствени валути.

