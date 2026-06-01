Тръмп с чу с Нетаняху и обяви голяма новина

Проведох ползотворен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и няма да бъдат изпращани войски в Бейрут. Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Всички военни части, които вече са били насочени натам, са получили нареждане да се върнат“, обясни той.

Тръмп съобщи, че чрез високопоставени представители е провел и много добър разговор с „Хизбула“, които са се съгласили да прекратят всякаква стрелба. „Израел няма да ги атакува, а те няма да атакуват Израел“.

По-рано днес израелски медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че Нетаняху е разговарял по телефона с Тръмп.

В понеделник Нетаняху нареди на военните да атакуват цели в южните предградия на ливанската столица Бейрут, бастион на "Хизбула", известен като Дахие.

По-късно през деня иранската информационна агенция Тасним съобщи, че преговарящият екип на Иран спира обмена на съобщения със САЩ чрез посредници относно атаките срещу Ливан.

Израелските войски и "Хизбула" продължават да разменят огън след примирието в средата на април. "Хизбула" прибягва до използването на евтини, лесни за сглобяване дронове-камикадзе, които са трудни за осуетяване от противовъздушната отбрана и които убиха няколко израелски войници в южен Ливан.

