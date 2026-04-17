Голяма промяна в училище. Всеки срок външно оценяване

20 април - понеделник, който е денят след парламентарните избори, е обявен от Министерството на образованието и науката за присъствен, но неучебен за учениците в цялата страна.

На 20 април отбелязваме и 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание.

"Изключително важно е този ден да стане официален празник. С началото на Априлското въстание се ражда новата българска държава. Очаквам да има разбиране - ако не сега, то след месеци и години. Моя е инициативата за 20 април. Който може да отиде в Мездра, ще види възстановка на събитията. Цялата календарна година е посветена на 150-годишнината на Априлското въстание. Училищата ще канят видни общественици и историци, които са писали, за да могат децата да се срещнат и да разберат едно много важно събитие", коментира служебният министър на образованието Сергей Игнатов в предаването "България сутрин".

Той е на мнение, че трябва да има всенародна почит към тези, "които са пролели кръвта си, преодолели са себе си и собствените си страхове и са заявили че България трябва да бъде свободна и да се управлява от българско правителство".

На въпрос какво е успял да направи за краткото време като служебен премиер на образованието, Игнатов отговори, че е успял да съхрани спокойствието в системата, като добави, че няма драматични събития, но трябва да се подготвим за матурите.

"Продължава работата по усъвършенстване на учебните програми. По учебните програми се работи отдавна. Трябва и учебното съдържание да се прегледа. Имаме проблем с последните гимназиални години, когато имаме профилирано обучение. Оказва се, че то е на доста високо академично ниво. Важната тема е въвеждането на изкуствения интелект (AI) и подготовката на учителите. Това е хубав инструмент, трябва да защити естествения интелект, а не да лежим на него", подчерта министърът пред Bulgaria ON AIR.

Националното външно оценяване е добро, според Игнатов, но той изрази мнение, че трябва да се превърне в постоянно оценяване всеки срок дигитално.

"Децата да не знаят, че ще имат изпит днес и родителите също. Тогава ще знаем какво става. Ние като знаем какво е положението всеки срок, ще имаме инструмент за въздействие. Ще преминем в режим на постоянна работа, но не кампанийна. Ако въведем всеки срок външно оценяване, ще научим децата не да зубрят, а постоянно да полагат усилия всеки ден, ще направим първа крачка с разрешаване на тази индустрия - частните уроци. Те ще станат безсмислени и това ще има много голям ефект", заяви министърът.

Игнатов отбеляза, че учителите са намират в много тежка ситуация, като за пример даде шума в класната стая.

По повод прекомерното използване на телефони от децата, той каза, че екранната зависимост е като наркомания.

По думите му 50 грама алкохол ще подейства на дете така, както 30 минути пред екрана.

"Учителите и преподавателите заслужават достойно заплащане. Трябва да има бюджет, ние нямаме бюджет. В момента целият свят е в криза. Европейският съюз (ЕС) в момента не може да се похвали с динамично развитие. Живеем от криза в криза. Половината свят е във война", посочи още Игнатов.

Според него нашето висше образование за последните 30 и няколко години е изминало много тежък път, но системата се е справила блестящо, като имаме средно европейско образование като ниво.

"Университетите се намират в състояние, което е нетипично. Те се състезават за най-добрите преподаватели, студенти и за най-добрите договори с индустрията, за да покрият нарастващите разходи", добави министърът на образованието.

Според него в българските университети трябва да се промени системата на акредитация, за да стане по европейски модел.

