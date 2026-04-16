Йордан Тодоров: Подмяна на филтри в система за радиационна безопасност в АЕЦ „Козлодуй“ се извършва без разрешение и под натиск

Подмяната на йодни филтри в ключова за радиационната безопасност система на АЕЦ „Козлодуй“ се извършва при сериозни нарушения и под директен натиск. Това заяви в социалните мрежи кандидатът за народен представител от „Възраждане“ в 24 МИР София Йордан Тодоров.

По думите му в последните дни работници на частната фирма „Еско Инженеринг“ са започнали подмяна на филтрите на вентилационна система 0TL53 в т.нар. спецкорпус, въпреки че не е имало спешност или необходимост от извънредни действия.

Той твърди, че това се случва под директен натиск от заместник-изпълнителния директор на централата Андрей Красночаров.

Тодоров посочва, че става дума за подмяна с нов тип йодни филтри, различни от проектните, като според него тя се извършва без необходимите процедури – без техническо решение, вероятно без пълен комплект документи и без задължително разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, в нарушение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, вътрешните правила и добрите практики.

Той подчертава, че системата е с ключово значение за радиационната безопасност на персонала и населението.

Кандидатът на „Възраждане“ свързва случая с обществена поръчка от 2023 г. за доставка на йодни филтри за вентилационните системи на централата.

„Подписан е договор за 22 млн. лева при реална стойност на оборудването около 9,9 млн. лева – над 12 милиона лева надценка“, заявява Тодоров.

По думите му в процедурата са участвали девет компании, но осем от тях са били отстранени по формални технически причини, включително представители на европейски производители. Две от фирмите са обжалвали пред КЗК, но впоследствие са оттеглили жалбите си.

Той твърди, че въпреки сигналите до Прокуратурата, Сметната палата, АДФИ и КЗК, институциите не са открили проблем, което според него е създало усещане за безнаказаност. Няколко месеца след доставката на филтрите сега се преминава към тяхната подмяна, която според Тодоров се извършва при съмнителни обстоятелства.

В заключение той заявява, че подобни практики могат да бъдат прекратени чрез политическа промяна и призовава за подкрепа за „Възраждане“ на изборите на 19 април.

