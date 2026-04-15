Николай Попов: Не желая да бъда част от ничий проект, в който някой ще ми казва какво да правя

В хаос не се прави политика. Не желая да бъда част от ничий проект, в който някой ще ми казва какво да правя. Когато започнах да говоря за кражбите на асфалт и в здравеопазването, получавах обаждания от хора, близки до ГЕРБ, да спра. Имаше и заплахи, че физически може да пострадам.

Това заяви водачът на листите на коалиция „Сияние” в 23-ти и 25-ти МИР в София Николай Попов в ефира на Нова ТВ. Бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна създаде политически субект от гражданско движение с фокус върху справедливост и промени в законодателството.

Той обясни, че ще каже "кой стои зад заплахите, когато му дойде времето". "Няма как да бъда част от управление на Борисов и Пеевски. Заради тяхното управление и кражби на асфалт загина дъщеря ми", заяви почерненият баща.

Николай Попов: Основните приоритети са ни съдебната система, пътната безопасност и образованието

Попов коментира спекулациите в публичното пространство, че е част от "статуквото и, че мъката, която преживява семейството, се използва за привличане на гласове, които в крайна сметка да подкрепят ГЕРБ и ДПС.

"Чувам откъде идват тези обвинения. Най-грозното е, че интелигентен човек като Радостин Василев, в борбата за власт, губи човешкото си лице. Аз не съм чувал някой да се събира със „съпругата си“ след развод. Аз се „разведох“ с ГЕРБ преди три години - много преди трагедията с дъщеря ми. Тогава нито съм имал намерение да се занимавам с политика, нито съм предполагал, че ще стигна дотук. Именно защото познавам системата, не искам никой да ми диктува как да водя политика. Затова създадох „Сияние“".

Той беше категоричен, че зад политическия му проект не стоят чужди интереси. "Подписали сме нотариално заверена декларация, че няма да подкрепяме управление на ГЕРБ и ДПС. Това е категорично", подчерта Попов.

Той очерта няколко основни приоритета, които са в програмата на "Сияние". И те са:

"Първо - здравеопазване. Искаме бърз и качествен достъп до медицинска помощ на европейско ниво. Основният проблем е източването на средства чрез завишени цени на лекарства и консумативи", заяви той. И даде решение - създаване на дирекция в Министерството на здравеопазването, която да следи средните европейски цени. Болниците няма да могат да купуват едно и също лекарство на многократно по-висока цена.

Второ - спиране на кражбите в пътното строителство. "Това може да стане чрез реален контролен орган, а не чрез формални комисии, които само говорят. Тази комисия трябва да премине към Министерството на транспорта, заедно с всички интелигентни системи от АПИ. На нея трябва да бъдат дадени реални контролни функции. В момента АПИ изгражда пътищата и сама се контролира чрез Института по пътища и мостове. Не трябва да има път в страната, който да не бъде приет след експертиза от тази бъдеща агенция - с вземане на проби и анализ на сцеплението", категоричен е той.

В програмата на "Сияние" е записана пълна отговорност на строителните фирми за дефекти и повреди. "Тези фирми няма да получават парите си, ако не са построили качествено пътя. Ще са нужни и законодателни промени. Ако пътят е изпълнен качествено и анализите го доказват, включително с участие на международни експерти, няма как да има дефекти след 6 месеца. Това е абсурд", подчерта Николай Попов.

