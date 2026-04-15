Дни преди вота! Нова изненада в парламента

Нова партия има голям шанс да влезе в парламента. Това сочи анкета на „Стандарт“, в която се включиха над 15 000 българи.

Според нея „Прогресивна България“ продължава убедително да води с 30,13% от гласовете. Втора е ГЕРБ с 19,36 на сто от гласовете. Третото място е твърдо за ДПС, които имат 13,75% подкрепа и продължават да качват. "Продължаваме промяната - Демократична България" се срива до 7, 79 на сто, спорейки за четвъртото място с "Възраждане", които имат почти същия процент.

БСП влизат в парламента с 4,58 на сто, сочи още анкетата на "Стандарт".

Изненадата остава "Трети март". Коалицията, водена от Тихомир Атанасов, качва рейтинг и вече има 5,61 на сто подкрепа.

Коалиция "Сияние", създадена от Николай Попов - бащата на трагично загиналата на пътя 12-годишна Сияна, е на вратата на парламента с 3,44 на сто. Това означава, че тя също е с реален шанс за 52-ото НС. Ако това се случи, новият парламент ще е с 8 партии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com