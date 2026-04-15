Тръмп с първи думи за Мадяр и Орбан. Изненадата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи своя първи коментар за ситуацията в Унгазия след изборите, в които опозиционната партия "Тиса" на Петер Мадяр съкружително победи Виктор Орбан и сложи край на 16-годишната му доминация в страната. Тръмп заяви пред репортера на „Ей Би Си Нюз" Джонатан Карл, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан и че харесва бъдещия премиер Петер Мадяр, предаде Ройтерс.

„Мисля, че новият човек ще се справи добре - той е добър човек", каза Тръмп пред репортера.

Президентът също така отбеляза, че не знае дали е щяло да има разлика, ако той беше отишъл в Унгария вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да агитира за Орбан. „Той изоставаше значително", каза Тръмп, визирайки Орбан. „Не бях толкова ангажиран с този случай. Виктор обаче е добър човек", допълни президентът на САЩ.

Тръмп подкрепи Орбан в навечерието на изборите.

След 16 години на власт Орбан и неговата партия ФИДЕС загубиха парламентарните избори от дясноцентристката формация ТИСА, оглавявана от Мадяр, като избирателната активност на тези избори беше рекордна, от почти 80% от имащите право на глас, отбелязва Ройтерс.





