Първият ход на Мадяр. Поиска цял куп оставки

Лидерът на спечелилата с конституционно мнозинство парламентарните избори в Унгария партия "Тиса", Петер Мадяр, призова президента Тамаш Суйок да подаде оставка. Той направи това, докато се обръщаше към своите поддръжници в Будапеща, информира порталът Index.

Мадяр призова президента да му предложи, като министър-председател, да сформира правителство и след това да подаде оставка. Лидерът на „Тиса“ призова и за оставка на висшите съдии в страната, главния прокурор, ръководителя на Държавната сметна палата, ръководителя на Националния медиен орган и други висши служители, с цел премахване на институционалния контрол, наложен от досегашната власт.

Освен това Мадяр помоли премиера Виктор Орбан да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партия „Тиса“.



„Призовавам унгарския премиер да действа като изпълнително правителство от днес и да не взема никакви решения, които биха връзвали ръцете на правителството на „Тиса“, каза той.

Победителят на изборите в Унгария говори за първите си стъпки след спечелването на вота.



По-рано Мадяр заяви, че неговата партия е успяла да „смени режима“ на премиера Виктор Орбан и да „освободи Унгария“. Той подчерта, че Унгария иска „отново да стане европейска държава“.



Според предварителните резултати от изборите, партията Тиса си е осигурила конституционно мнозинство от местата в унгарския парламент. С преброени 97,74% от гласовете, Тиса държи 138 места, докато коалицията Фидес-КДНП има 54.

Според анализатори от гражданския сектор, основният приоритет пред новото мнозинство е извеждането на Унгария от международната изолация и възстановяването на позициите ѝ в Европейския съюз.

Очаква се страната да прекрати досегашната си политика на сближаване с Русия и да нормализира диалога със Съединените щати.

Въпреки категоричния мандат, пред новата власт стоят сериозни препятствия поради силното влияние на кадрите на Орбан в държавния апарат.

Международните наблюдатели отбелязват, че този изборен резултат може да има "охлаждащ ефект“ върху крайнодесните националистически движения в цяла Европа, за които досегашното унгарско управление служеше за модел, информира Nova.

Промяната в Будапеща маркира началото на нов период, в който обществото даде ясен сигнал за завръщане към либерално-демократичния модел. Процесът по възстановяване на проевропейския път на страната ще бъде внимателно следен от международната общност като ключов индикатор за стабилността в региона.

