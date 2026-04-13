Александър Йорданов с паралел между Орбан и България. Предупреждението

Това написа във Фейсбук бившият председател на НС, бивш евродепутат и дългогодишен посланик Александър Йорданов. Той направи паралел между вота в Унгария, който свали Виктор Орбан снощи и предстоящите на 19 април избори в България. И заяви: "Дано през оставащите дни проумеем, че орбанизмът, като политика на "заиграване" с Русия, няма място в нашата страна, дори и да се представя като "прогрес".

Ето коментара на Александър Йорданов:

Който с Москва се е заиграл, рано или късно хаир не е видял. Това е най-краткият извод от тежкото поражение на парламентарните избори на партията "Фидес" на унгарския премиер Виктор Орбан. И Доналд Тръмп не можа да помогне на своя приятел. На изборите в Унгария антиевропеизмът претърпя пълно поражение. Всички проевропейски партии и техните гласоподаватели се обединиха, за да разкарат русофила Орбан от власт.

При над 95 % обработени бюлетини победилата партия „Тиса" (Партия на уважението и свободата) се очаква да има мнозинство от 2/3 в новия парламент или 138 депутати. На победен митинг в Будапеща нейният лидер Петер Мадяр заяви, че Унгария ще бъде силен съюзник в Европейския съюз и НАТО. Отговорът на победения Орбан не закъсня: "Ние няма да се предадем!" Но той изпълни обещанието си и поздрави победителите за успеха.

Петер Мадяр е евродепутат, член на парламентарната група на дясноцентристката Европейска народна партия, в която членуват и българските евродепутати от партиите ГЕРБ, СДС и "Демократи за силна България".

У нас само седмица преди парламентарните избори ситуацията е обратна на унгарската. Дано през оставащите дни проумеем, че орбанизмът, като политика на "заиграване" с Русия, няма място в нашата страна, дори и да се представя като "прогрес".

