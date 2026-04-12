Урсула с ключов коментар за изборие в Унгария

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства внушителната изборна победа на унгарската опозиционна партия ТИСА, предаде Ройтерс.

"Сърцето на Европа бие по-силно тази вечер в Унгария", написа германката в Екс. "Унгария избра Европа. Страната се върна на европейския път. Сега Съюзът ще стане по-силен."

При обработени около 30% от изборните протоколи формацията ТИСА на опозиционния лидер Петер Мадяр събира 51,98% от гласовете, а управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан – 39,38%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com