Путин в Астана - Казахстан демонстрира съюзнически жест към Москва

Руският президент Владимир Путин беше посрещнат с официална церемония в Двореца на независимостта в Астана, където пристигна на официално посещение в Казахстан, предаде националната новинарска агенция Казинформ. Домакин на визитата е президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, който лично посрещна руския държавен глава.

В чест на госта самолети на казахстанските ВВС изпълниха демонстрационен полет пред двореца и оставиха следа в цветовете на руския национален флаг. След церемонията двамата президенти започнаха среща в тесен състав.

В главната зала на Двореца на независимостта беше строен почетен караул. Токаев и Путин представиха един на друг членовете на официалните си делегации, след което началникът на ротата на почетния караул отдаде приветствен рапорт.

По време на церемонията прозвучаха националните химни на Казахстан и Русия. След това двамата президенти преминаха по килима към държавното знаме на Казахстан, което постави официалното начало на разговорите.

Очаква се Путин и Токаев да обсъдят настоящото състояние и перспективите пред всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни. В центъра на разговорите са и съюзническите отношения между Казахстан и Русия, които Астана и Москва демонстрират като важна част от двустранната си политика.

Визитата започна със силно символичен протокол, в който военните почести и демонстрационният полет подчертаха значението, което Казахстан отдава на посещението. Срещата в тесен състав трябва да очертае следващите стъпки в диалога между двамата президенти.

