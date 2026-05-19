Балтийските държави са "малки кученца, които обичат да джафкат силно по големите, за да засилят авторитета си". Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.

"Наскоро идиотите от така наречените балтийски държави отново избухнаха в силен, русофобски лай", написа той в Telegram.

Критиките на Медведев бяха насочени към естонския външен министър Маргус Цахкна за твърдението му, че Украйна е успешна на бойното поле, и към литовския външен министър Кястутис Будрис за предложението за пробив към Калининград.

"Разбираемо е: мозъците им са много малки", написа той.

Медведев твърди, че "ако имаха по-големи мозъци", "пламенните умиращи държави" щяха да се позоват на член 5 от Вашингтонския договор срещу "страна 404 [Украйна]".

