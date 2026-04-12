Мадяр с първи думи след победата над Орбан

Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр, който според първите резултати печели изборите в Унгария, детронирайки Виктор Орбан, заяви пред симпатизанти, че в партията гледат с оптимизъм на изхода от вота.

„Видяхме последните проучвания и въз основа на избирателната активност и информацията, която постъпва при нас, сме оптимисти“, каза Мадяр.

По думите му високата активност говори за няколко неща, сред които и това, че голяма част от унгарците са осъзнали колко важни са настоящите избори.

Преди повече от три десетилетия Унгария затвори страницата на комунизма. Днес едно ново поколение живее с подобно предчувствие за исторически обрат. „Това се превръща в празник на демокрацията“, заяви Мадяр.

В избирателния район, в който се кандидатира Петер Мадяр, беше отчетена най-високата избирателна активност в страната. До 18:30 ч. местно време 85,64% от имащите право на глас са упражнили вота си, което означава над 74 000 души.

Именно в този район се кандидатира лидерът на „Тиса“, а негов съперник от "Фидес" е държавният секретар Атила Щайнер.

Избирателната активност достигна 77,80% към 18:30 ч. местно време, вотът е най-масовият в историята на страната. В национален мащаб само още един район е преминал границата от 85% активност - Втори район в окръг Пеща, със седалище в Будайорш, където участието е достигнало 85,21%.

Над 84% активност е отчетена още в Трети, Пети и Шести район в окръг Пеща, както и в Четвърти и Петнадесети избирателен район в Будапеща.

Извън Будапеща и нейната агломерация най-висока активност е отчетена в Четвърти избирателен район на окръг Дьор-Мошон-Шопрон - 83,80%.

