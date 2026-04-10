Изборите в Унгария. Тръмп направи нещо невиждано

Мадяр има шанс за победа, но Орбан пази козове

Унгария се изправя пред исторически и съдбоносни парламентарни избори, които ще решат бъдещето на страната, но и ще бъдат най-важният лакмус за пренареждане на европейския пъзел в новия свят, в който живеем.

Премиерът Виктор Орбан, който от 16 години е на власт, никога досега не е бил на кантар дали ще вземе нов мандат. А момчето, което повече от 20 години беше негов яростен защитник, днес е най-сериозният му опонент, който води в повечето прогнози и има реален шанс да грабне победата в неделя.

Умереният консерватор

Младият адвокат Петер Мадяр е голямата надежда на Европейския съюз, че ще успее да детронира яростния критик на Съюза и украинския президент Зеленски. След години наред финансиране на всякакви глобалисти и центристи, които се провалиха на изборите срещу Орбан, Брюксел заложи на умерен консерватор, дългогодишен член на партията ФИДЕС, който след унизителния развод с Юдит Варга, министър на отбраната на Орбан, влезе в Европарламента и се съюзи с най-големите врагове на унгарския кабинет. Европейските лидери от година работят здраво за неговата кандидатура, а цялата му предизборна кампания е изградена върху тезата за край на досегашните корупционни схеми и обещание за пускането на 20-22 милиарда еврофондове, които Европа знаково спря към Унгария.

Обещанията на Мадяр

Мадяр е напълно наясно, че унгарците недолюбват брюкселския елит. Затова не се снима с Урсула фон дер Лайен, не кани евролидери в кампанията си, не пуска постове за Зеленски. Феновете му са предимно в големите градове, където големият бизнес е свикнал на щедрото европейско финансиране и отдавна чака промяната. В по-малките градове, където Орбан със сигурност ще спечели, обещава по-високи доходи и се кълне, че руският газ ще има подходяща алтернатива, но въпреки това гориво ще се запази до 2035 година. Накратко - говори като умерен патриот, който ще продължи консервативната политика на Орбан, но с новото лице, което ще е приемливо за Брюксел.

Ако изборите бяха в света на либералите и демократите, изходът беше напълно предизвестен. Но в света на Тръмп, победата на младия адвокат е проблематична. Защото вотът в Унгария не е само битка Мадяр - Орбан, но и САЩ - Европа.

Визитата на Джей ди Ванс

Колкото Европа се опитва да скрие мощната подкрепа за своя кандидат, толкова американците афишират своята. Дори европейски анализатори намалиха предварителните си фанфари след посещението на вицепрезидента Джей ди Ванс в Будапеща във вторник и сряда. Очаквано, той даде пълна подкрепа на Орбан. Но заедно с това беше безпощаден към Европа, заявявайки че знае много добре как се месят в изборите в Унгария и даде недвусмислено предупреждение да престанат да го правят. Към всичко това прибави и скандала около Зеленски, който заплаши, че ще прати негови войници в къщата на Орбан да се разправят с него. Блокираната помощ от Европа за Киев заради Унгария очевидно дойде в повече на Зеленски след неуспешното му посещение сред арабските страни. Той изненадващо си изпусна нервите, но по този начин вдигна топката на Ванс. Вицепрезидентът обяви в унгарския ефир, че е чул за тази случка от разказа на Орбан и веднага помолил службите да проверят. Пред шокираните унгарци той обяви, че заплахата е била реална и нарече поведението на Зеленски повече от недопустимо.

Инцидентът при "Турски поток"

Случайно или не, тази случка съвпадна с друга заплаха, този път не към Орбан, а към Унгария. В неделя сръбският президент Вучич обяви, че службите са открили експлозиви близо до тръбата на Турски поток, откъдето влиза газът за Унгария. Колкото и да се опитваха враговете на Орбан да обясняват, че това е постановка от руснаците, унгарците наостриха уши. След спирането на газопровода "Дружба", подобен инцидент с "Турски поток" означава шокова енергийна криза за страната, която едва ли би била решена от европейците, които си имат достатъчно ценови проблеми.

Самият факт, че в деня на изтичане на ултиматума към Иран Тръмп се лиши от най-близки си човек – вицепрезидентът Ванс, за да го прати в Унгария, е достатъчно красноречиво колко важен е Орбан за сегашната американска администрация. Ванс го определи не само като блестящ управник, но и като човек, който носи сигурност в Европа. Това изречение беше казано два пъти и унгарците го запомниха.

Телефонът на Тръмп

Дълго ще се разказва в Унгария и за най-емоционалния момент във визитата на Ванс – по време на митинга в чест на американско - унгарското стратегическо партньорство. Ванс обяви, че има специална изненада и говорейки от сцената извади телефона си, за да набере един номер. Малко по-късно в ефир прозвуча гласа на президента Тръмп.

Докато той обявяваше, че е изключително щастлив да поздрави унгарците, че държи на Орбан и вярва в мъдростта на народа, целият стадион с над 10 000 унгарци избухна в скандирания "Тръмп" и "Орбан" , а малко по-късно телевизионен репортер обяви, че такова въодушевление не е виждал от години.

Гледайте Унгария, но мислете за България

Ще се откажат ли унгарците от специалното внимание на господаря на света, за да засвидетелстват подкрепата си за една разделена Европа, която ги постави в изолация заради Орбан? Ще надделеят ли големите градове пред провинцията? Това са важните въпроси, чиито отговори ще станат ясни в неделя.

Ако досегашният премиер бъде победен, това ще даде глътка радост на угрижения Брюксел, превърнал се в наблюдател, а не участник в преразпределението на ролите в новия свят. Но ще е и поредната горчилка, която ще трябва изпие Тръмп, след вчерашния му пореден злостен пост, че европейските съюзници от НАТО не са го подкрепили срещу Иран. Както е известно, Тръмп не обича да остава длъжник.

А ако Унгария отново предпочете Орбан, това ще е пореден шамар за Брюксел след изборите и в Чехия, и в Полша. Камбанен звън, който ще бие за промяна в сърцето на Европа. И ще ознаменува поредна победа на страните от Съвета за мир, който вече демонстрира силата си в преговорите за Иран.

Какъвто и да е резултатът от изборите, огньовете там тепърва ще се разгарят. А през Карпатите, ветровете вече някои ги запалиха и у нас.

Така че – гледайте Унгария, но мислете за България.

