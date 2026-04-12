Рекордна избирателна активност в Унгария

Рекордна избирателна активност отбеляза днешният парламентарен вот в Унгария.

По данни на агенция Reuters (Ройтерс) към 15:00 часа местно време тя е надхвърлила 60%, докато по същото време на последните парламентарни избори през 2022 г. е била 40%.

Днес унгарците избират състава на 199-местното Национално събрание, както и следващия премиер на страната. Надпреварата между управляващи и опозиция е оспорвана.

Управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан и опозиционната формация ТИСА на Петер Мадяр са основните претенденти за гласовете на избирателите.

Според последните социологически проучвания опозицията има значителна преднина пред партията на Орбан, а за мнозина именно този факт прави днешните избори ключови за политическото бъдеще на страната.

"Тук съм, за да спечеля. На първо място за нас е важно гласуването да изведе хората до урните. Но по-важното е, че ние ще победим", заяви Орбан.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com