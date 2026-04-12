Обрат в Унгария! Орбан падна

Обрат в Унгария. Виктор Орбан губи изборите, сочат първите екзит полове от вота в страната. Секциите бяха затворени в 19 ч. местно време. Изборите преминаха при рекордна активност - 77 на сто: нещо, което никога досега не се е случвало в историята на страната.

Две агенции вече представиха своите екзит полове, като и двете сочат загубата на Орбан.

Според данните на „Медиан" партията „Тиса" на Петер Мадяр е получила 55,5% от гласовете, докато за „Фидес" на Виктор Орбан взема 37,9%, съобщи Euronews.

За крайнодясното движение „Нашата родина" (Mi Hazánk) се прогнозират 3,9 % от гласовете.

Превърнати в мандати, тези данни означават, че „Тиса" е близо до постигането на две трети мнозинство в парламента с между 131 и 139 места, докато „Фидес" се очаква да спечели между 59 и 67 места.

Унгарският парламент има общо 199 места.

Данните не са изчислени въз основа на традиционен екзит пол, а представляват прогноза за мандатите, базирана на проучване с голяма извадка, проведено през последните три дни.

Според "Рисърч център 21" опозицията взима 55% или 132-ма депутати.

Улиците на Будапеща са пълни с хиляди млади граждани, които очакват официалните резултати и промяна на управлението в страната.

Изборният ден протече с взаимни обвинения между Орбан и опозицията в изборни измами.

Документален филм на независими журналисти, озаглавен „Цената на един глас", излъчен на 26 март, разкри твърдения за широко разпространено купуване на гласове и оказване на натиск върху избирателите в полза на партията „Фидес" на Орбан в селските райони. Очевидци твърдят, че партията е предлагала пари в брой в замяна на гласове.

Лидерът на опозицията Мадяр заяви в неделя сутринта, че ще приеме резултатите, стига да няма сериозни изборни измами, като призова избирателите да сигнализират за всякакви нередности, които забележат, съобщи HVG.

Мадяр заяви, че ако изборите са честни и свободни, Тиса ще спечели; той обвини правителството на Орбан, че подготвя провокации под фалшив флаг, за да опорочи резултатите в районите, ръководени от "Тиса".

Междувременно международният говорител на Орбан, Золтан Ковач, публикува съобщение в X в неделя сутринта, в което обвини "Тиса", че подготвя почвата за щурмуване на правителствени сгради, ако загубят.





