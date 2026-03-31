Телефонът на Орбан - от миналия век. Причината

Телефон от миналия век - с копчета, ползва унгарският премиер Виктор Орбан. Той заяви, че не пипа смартфон, за да избегне подслушване. Орбан дори не носи обикновен телефон на заседанията на Съвета на ЕС, разкри самият тойв интервю за унгарското издание Öt.

Орбан осмя обвиненията срещу унгарския външен министър Петер Сиярто, когото Washington Post обвини в изтичане на информация към Москва чрез обаждания до руския външен министър Сергей Лавров по време на почивките в срещите на външните министри на ЕС.

„Когато чух, че е обвинен в предаване на информация, едва не умрях от смях. Работата е там, че дори на срещите на министри и премиери присъстват смартфони. Тези, които искат да чуят, чуват всичко“, заяви Орбан.

Той отбелязва, че много малко точки от дневния ред се провеждат без телефони, когато всички устройства се събират.

Унгарският премиер също така подчерта, че е единственият от 27-те лидери на ЕС, който няма средство за комуникация, чрез което да се подслушва случващото се в залата.

