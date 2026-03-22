Орбан с трогателен пост за приятеля си Чък Норис (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан отдаде почит на приятеля си Чък Норис,който почина на 19 март, съобщи POLITICO.

Орбан публикува кратко съобщение в X, в което оплаква Норис, един от най-разпознаваемите актьори в бойните изкуства и екшън филмите от своето поколение.

Почитта привлече вниманието на публиката, защото Орбан и Норис поддържаха приятелски отношения от няколко години. Норис посети Унгария през 2018 г., когато Орбан лично го разведе из Будапеща, помагайки това, което започна като посещение на знаменитост, да се превърне в политическа и културна тема за разговор за унгарския лидер.

"Сбогом, приятелю!", написа Орбан в X, като тагна Норис в публикацията.

По време на участие в Конференцията за консервативни политически действия в Тексас през 2022 г., Орбан се позова на Норис, докато призоваваше консерваторите да възприемат традиционните ценности, заявявайки, че Америка се нуждае от "по-малко травестити и повече Чък Норис".

