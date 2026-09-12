Чък Норис. Абсолютният, forever!
През 1974 г. Стив Маккуин го насърчава да започне актьорски уроци в MGM
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През 1974 г. Стив Маккуин го насърчава да започне актьорски уроци в MGM
Легендата почина на 86-годишна възраст на 19 март
Унгарският премиер отдаде почит на холивудската звезда
Легендата си отиде на 86 години
И да се почешеш, не става за смях
Какво ще пази света след като него го няма?
Легендата на екшъна Чък Норис е починал на 86-годишна възраст в Хавай – новина, която звучи като сюжет, но този път не е филм.Семейството му съобщи тъ...
86-годишният актьор наскоро отпразнува рождения си ден по-рано този месец
Будапеща. Смятате, че "епичният" шпагат на Жан-Клод Ван Дам в рекламата на Volvo, е сред най-грандиозните неща, които сте виждали? Това е защото още н...