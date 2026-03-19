Лоша новина за Чък Норис

Актьорът Чък Норис е бил приет в болница в Хавай, съобщи TMZ.

Източници с пряка информация твърдят, че през последните 24 часа на остров Кауай е възникнал инцидент, заради който Чък е бил хоспитализиран.

Засега не се знае какъв точно е проблемът, но се посочва, че той е в добро настроение.

Каквото и да се е случило, вероятно е станало внезапно, тъй като в сряда той е тренирал на острова.

Приятел на Чък е разговарял с него по телефона и споделя, че той е бил в добро настроение и дори се е шегувал, пише България Он Еър.

86-годишният актьор наскоро отпразнува рождения си ден по-рано този месец, като отбеляза повода с видео в социалните мрежи, на което тренира със свой инструктор.

