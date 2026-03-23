Децата на Чък Норис проговориха след смъртта на баща им

Две от децата на Чък Норис - близнаците Дакота и Данили, нарушиха мълчанието си след смъртта на баща си, като споделиха емоционални послания в социалните мрежи. В трогателните си публикации те отдадоха почит на своя "невероятен" баща и на живота, който той е посветил на семейството, вярата и дисциплината.

Новината за смъртта на холивудската легенда бе потвърдена от неговото семейство. Актьорът е починал на 86-годишна възраст в четвъртък, 19 март. Съобщението за кончината му бързо обиколи света и предизвика вълна от реакции както сред феновете, така и сред много негови колеги от филмовата индустрия.

Дакота и Данили са на 24 години и са най-малките деца на Норис. Те са от брака му с бившия модел Джена Норис, с която актьорът е заедно от края на 90-те. Освен тях звездата има още няколко деца - Майк Норис и Ерик Норис, които са от предишния си брак с Даян Холечек. По-късно в живота си актьорът разбира и за дъщеря си Дина, която е родена от кратка връзка в миналото му.

В публикацията си Данили сподели дълбоко емоционално послание, в което описва баща си като човек, който е бил пример за подражание, пише "Дир".

"Татко, трудно е да се намерят правилните думи за това, но ще направя всичко възможно. Ти беше човекът, на когото се възхищавах през целия си живот. Твоята щедрост, доброта, смелост, почтеност, сила, дисциплина и вяра в Господ бяха само шепа от нещата, на които винаги съм се възхищавала. Живял си живота си с цел и с любов към всички хора."

Дакота също публикува трогателно послание, в което го нарече "най-великият баща, който Бог някога би могъл да ми даде, и най-добрият човек". "Благодаря ти за всичко, което даде на нашето семейство, и за примера, който даваш всеки ден. Надявам се да мога да живея живот, който те почита и те прави горд. Обичам те, татко. Ще ми липсваш винаги."

Малко след като новината за смъртта на актьора стана публична, семейството му също излезе с официално изявление, в което описва Норис като "отдаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство". Близките му споделиха, че "сърцата им са разбити", но същевременно са "безкрайно благодарни за живота, който е живял, и за незабравимите моменти, които имахме щастието да споделим с него".

Кариерата на Чък Норис продължава повече от пет десетилетия. Той се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на екшън киното през 80-те и 90-те години. Освен актьор, той е и майстор по бойни изкуства, автор на книги и обществена фигура, известна със своята силна религиозна вяра и благотворителна дейност.

След новината за кончината му редица известни личности отдадоха почит на актьора. Сред тях бяха неговият дългогодишен колега Силвестър Сталоун, екшън звездата Долф Лундгрен, Присила Пресли и Жан-Клод Ван Дам. Реакция дойде и от президентът на САЩ Доналд Тръмп, който коментира новината по време на изявление в Белия дом. Той нарече Норис "страхотен човек" и "истинска икона".

