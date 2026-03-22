Последните думи на Чък Норис

Светът загуби още един екшън герой, когато Чък Норис почина на 19 март.

"Не остарявам. Просто качвам ниво", са последните думи на легендарния актьор, публикувани само дни преди смъртта му, навръх рождения му ден.

На 10 март, когато навършва 86 години, Норис споделя видео в Инстаграм, в което тренира и разменя удари със спаринг партньор на открито.

В описанието той пише, че е благодарен за здравето си, за още една година живот и за възможността да прави това, което обича. Благодари и на феновете си – нещо, което винаги е правил с уважение и скромност.

Само 9 дни по-късно семейството му съобщава, че актьорът е починал на 19 март. В официалното изявление те споделят, че той е бил заобиколен от най-близките си и си е отишъл в мир.

