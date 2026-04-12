Мадяр хвърли ръкавицата на Орбан в деня на вота

„Унгарците ще напишат историята на тези избори - те избират между Изтока и Запада, а ние ще спечелим“, заяви лидерът на опозиционната партия ТИСА Петер Мадяр, с което даде заявка за победа, след като упражни правото си на глас в Будапеща. Думите му очертаха изборите не просто като политическа надпревара, а като стратегически избор за бъдещето на страната.

Изявлението му идва в момент на високо напрежение и очаквания за силна избирателна активност. Вотът се възприема като ключов за посоката на Унгария в следващите години.

Мадяр подчерта, че всеки глас ще има решаващо значение и изрази увереност, че активността може да достигне рекордни нива. Според него именно широкото участие ще бъде факторът, който ще определи крайния резултат и ще даде легитимност на следващото управление.

Лидерът на ТИСА отправи и ясен призив към гражданите да следят внимателно изборния процес и да сигнализират при всякакви нередности. Той напомни, че изборните измами са тежко престъпление и подчерта необходимостта от прозрачност и контрол по време на вота.

В изказването си Мадяр засегна и външнополитическите приоритети на страната след изборите. Той заяви, че ще работи за подобряване на отношенията с Полша и Чехия, като подчерта значението на по-тясното сътрудничество в рамките на Вишеградската четворка.

