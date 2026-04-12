Орбан: Тук съм, за да спечеля! Вотът в Унгария влиза в решителна фаза

„Тук съм, за да спечеля.“ С това кратко, но категорично изречение Виктор Орбан зададе тона на изборния ден в Унгария, след като упражни правото си на глас в Будапеща. Премиерът се появи в избирателна секция в начално училище в 12-и район, придружен от съпругата си Анико Левай, и демонстрира увереност в изхода от вота. Още с първите си думи той ясно показа, че не вижда изборите като формалност, а като директна битка за властта.

Орбан пристигна с личния си автомобил и бе съпровождан от охрана както по пътя, така и в самата секция. След като двамата със съпругата му пуснаха бюлетините си, те позираха за кратко пред медиите, а премиерът отговори на въпроси на журналисти, без да се отклонява от уверения си тон.

Вотът в страната ще определи състава на 199-местния парламент, като 93 депутати се избират по партийни листи, а 106 - в едномандатни райони. Управляващата коалиция, водена от ФИДЕС и подкрепена от Християнско-демократическата народна партия, се изправя срещу сериозно предизвикателство от страна на опозиционната „Тиса“.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр също не оставя съмнение в амбициите си. Той заяви, че победата е напълно възможна, като според него въпросът е не дали, а с какво мнозинство ще управлява. Сред първите приоритети той посочва борбата с корупцията и отблокирането на замразените средства от Европейския съюз.

Мадяр подчертава и необходимостта Унгария да засили позициите си в рамките на ЕС и НАТО, което очертава ясно различна визия за бъдещето на страната спрямо курса на сегашното управление.

Така изборният ден се превръща в директен сблъсък на две политически линии - тази на Орбан, който влиза в битката със самочувствие на фаворит, и тази на Мадяр, който залага на промяна и по-тясна интеграция със западните партньори.

