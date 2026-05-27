Медведев със зловещи думи

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши дипломати от Европейския съюз в украинската столица Киев.

"ЕС заяви, че ще запази дипломатическото си присъствие в Киев непроменено, въпреки предупрежденията на Русия. Явно имат излишни дипломати и трябва да съкратят числеността им", заяви той в публикация в социалната платформа X.

В понеделник руското външно министерство призова чуждите граждани да напуснат Киев след масираната атака на руските сили срещу града, пише "The Hill".

Министерството посочи в изявление, че руските сили нанасят "последователни и системни удари по предприятия от украинската отбранителна промишленост, включително специфични обекти за проектиране, производство и програмиране на безпилотни летателни апарати и подготовката им за експлоатация".

"Ударите ще бъдат насочени срещу центрове за вземане на решения и командни пунктове. Поради факта, че горепосочените обекти са разпръснати из Киев, уведомяваме чуждестранните граждани, включително персонала на дипломатическите мисии и международните организации, за необходимостта да напуснат града възможно най-скоро", се посочва от ведомството.

По време на пресконференция говорителят на Европейската комисия Анита Хипер отговори на външното министерство, като заяви, че "това, което виждаме, е, че Русия се опитва единствено да сее паника, отправяйки тези заплахи".

Държавният департамент съобщи в изявление, че държавният секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров са разговаряли са обсъдили конфликта с Украйна, както и войната в Иран.

