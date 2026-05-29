Време е импотентните европейски лидери да спрат да се възмущават от инциденти като този в Румъния, защото участват пряко във войната срещу Русия. Така заместник-председателят на Съвета за сигурност на федерацията Дмитрий Медведев коментира ударът с дрон по жилищен блок в Галац.

По думите му не е ясно чия е била летящата машина, заради експлозията на която двама души са приети по спешност в болница, след като от взрива на 10-тия етаж е възникнал пожар.

Властите в Румъния пък решиха да затворят руското консулство в Констанца, а от Москва предупредиха, че ще има ответни мерки.

Бившият руски държавен глава, цитиран от Асошиейтед прес, дори отправи заплахи към страните от ЕС, като изтъкна, че дронове ще продължават да навлизат във въздушните им пространства и ще лиши населението им от спокоен сън.

Гневът му бе предизвикан от реакцията на НАТО. От Алианса отново декларираха, че щели да защитават всеки сантиметър от територията на съюзните държави, но никой не си прави илюзията, че дронове ще продължават да падат и в Румъния, и в Полша. Това ще продължи да се случва, каза и Медведев. Той добави, че това е само началото и призова европейските лидери да си затварят устата.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия намекна, че безпилотни летателни апарати ще летят най-вече към местата, където има заводи за дронове за нуждите на бандеровските формирования. Това звучи като заплаха и за България, особено след като бившият служебен премиер Андрей Гюров ни натресе 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна, предвиждащо съвместно производство и на безпилотни летателни апарати.

Медведев коментира, че с дронове от Европа се атакуват мирни граждани в Русия. Той обвини западните държави, че споделят с украинците разузнавателна информация и така подпомагали атентатите, при които загиват мирни граждани, след атаки по домовете им.

Хората от ЕС трябва да осъзнаят, че техните власти едностранно влязоха в тази война с Русия, изтъкна бившият руския президент.

